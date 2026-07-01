«Вашингтон» подписал контракт с защитником Деарне на 4 года

«Вашингтон» подписал контракт с защитником Венсаном Деарне.

Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на 4 года. Общая сумма контракта составит 16,8 миллиона долларов, средняя зарплата — 4,2 миллиона долларов за сезон.

В сезоне-2025/26 Деарне выступал за «Сан-Хосе». В регулярном чемпионате НХЛ он провел 53 матча, забросил 1 шайбу и сделал 6 результативных передач.

Ранее в НХЛ защитник также играл за «Питтсбург», «Ванкувер» и «Эдмонтон».