Веренски заявил, что останется в «Коламбусе»

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски в своем заявлении отметил, что намерен продолжать играть за «Блю Джекетс».

«У нас с генеральным менеджером Доном Уодделлом были очень открытые и честные диалоги с момента окончания сезона. В идеале это не должно было стать таким публичным, но таков мир, в котором мы сейчас живем, и, на мой взгляд, все было раздуто до невероятных масштабов. Я хочу побеждать, и я хочу делать это в «Коламбусе».

После того как я все обдумал и обсудил все с женой и семьей, мы хотим остаться в «Коламбусе». Это был мой дом последние 10 лет, и я всегда гордился тем, что являюсь «Блю Джекетс».

У нас лучшие болельщики в НХЛ. Я люблю своих товарищей по команде и тренеров и с нетерпением жду, когда смогу сделать все возможное, чтобы вернуть нас в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли. Мы с Доном полностью едины в этом и с нетерпением ждем того, что ожидает нашу команду впереди», — говорится в заявлении 28-летнего канадца.

Веренски всю свою карьеру в НХЛ проводит в «Коламбусе» — с 2016 года. В сезоне-2025/26 в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 81 (22+59) очко и был признан лучшим защитником. Веренски стал первым хоккеистом в истории «Блю Джекетс», завоевавшим «Норрис Трофи».

В 2021 году Веренски подписал контракт на 57,5 миллиона долларов, который истекает в 2028 году.