«Сан-Хосе» обменял Мухамадуллина в «Эдмонтон» на Нерса

Российский защитник Шакир Мухамадуллин перешел из «Сан-Хосе» в «Эдмонтон» в результате обмена, сообщила пресс-служба «Шаркс».

Вместе с 24-летним Мухамадуллиным «Эдмонтон» получил нападающего Зака Шарпа. «Сан-Хосе» в рамках сделки выменял защитника Дарнелла Нерса.

В сезоне-2025/26 Мухамадуллин в регулярном чемпионате НХЛ провел 38 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 7 результативных передач.

31-летний Нерс провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 7 шайб и отдал 17 результативных передач. Канадец выступал за «Ойлерз» на протяжении всей карьеры в НХЛ. В 2019 году клуб назначил его альтернативным капитаном команды.