Бывший вратарь «Эдмонтона» и «Питтсбурга» Скиннер подписал контракт с «Виннипегом»

«Виннипег» объявил о подписании контракта с вратарем Стюартом Скиннером.

Клуб заключил соглашение с 27-летним канадцем на два года, зарплата хоккеиста составит 3,75 миллиона долларов в год.

Скиннер был выбран «Эдмонтоном» под 78-м номером драфта НХЛ-2017. Голкипер дебютировал за «Ойлерз» в 2021 году и выступал за команду до декабра 2025 года, после чего был обменян в «Питтсбург».

В сезоне-2025/26 Скиннер провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 23 победы, отразив 88,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.92.