«Лос-Анджелес» подписал 35-летнего Хаулу, 38-летнего Зуккарелло и 41-летнего Перри

«Лос-Анджелес» подписал контракты с тремя форвардами на рынке свободных агентов, сообщается на сайте НХЛ.

38-летний Матс Зуккарелло и 41-летний Кори Перри подписали с «Кингс» годичные контракты с зарплатой 1 миллион долларов. 35-летний Эрик Хаула заключил соглашение на два года с кэпхитом 3,6 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Хаула набрал 38 (14+24) очков в 81 матче за «Нэшвилл».

На счету Зуккарелло 54 (15+39) очка в 59 играх регулярного чемпионата и 9 (2+7) очков в 8 играх плей-офф за «Миннесоту».

Перри по ходу сезона-2025/26 обменяли из «Анахайма» в «Тампу». В общей сложности он набрал 37 (17+20) очков в 72 встречах регулярки и ни разу не отличился в семи играх Кубка Стэнли.