«Вашингтон» подписал четырехлетний контракт с бывшим капитаном «Коламбуса» Дженнером

«Вашингтон» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Буном Дженнером. Соглашение рассчитано на четыре года, а его общая стоимость составила 23 миллиона долларов.

Средняя зарплата 33-летнего форварда по новому контракту составит 5,75 миллиона долларов за сезон.

В прошедшем сезоне Дженнер набрал 38 (13+25 очков) в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он стал пятым бомбардиром команды, лидировал среди нападающих по количеству блокированных бросков (66), занял второе место по числу силовых приемов (147), а также показал лучший в клубе процент выигранных вбрасываний (52,6%).

На протяжении последних пяти сезонов Дженнер был капитаном «Коламбуса». В период с 2021 по 2024 год он три сезона подряд забрасывал не менее 20 шайб, а его лучшим результатом в карьере остаются 49 (30+19) очков в сезоне-2015/16. В 2024 году форвард принимал участие в Матче звезд НХЛ.

За карьеру в НХЛ Дженнер провел 808 матчей за «Коламбус», в которых набрал 421 (212+209) очко. В 37 встречах плей-офф на его счету 15 (8+7) очков. Во втором раунде драфта НХЛ 2011 года нападающего выбрал «Коламбус» под 37-м общим номером.