«Анахайм» подписал голкипера Броссуа

«Анахайм» на официальном сайте объявил о подписании голкипера Лорана Броссуа. Контракт рассчитан на один год и 1,1 миллиона долларов.

33-летний канадец в прошлом сезоне играл за «Сан-Хосе», а этим летом стал свободным агентом. За «Шаркс» он провел 1 матч с процентом отраженных бросков 78,3. Также на его счету 28 матчей в АХЛ с процентом отраженных бросков 90,1.

Всего за карьеру Броссуа сыграл 141 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых с «Эдмонтоном», «Виннипегом» и «Вегасом» одержал 64 победы при проценте отраженных бросков 91.