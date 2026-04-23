Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по первым голам в матчах Кубка Стэнли

Российский нападающий Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии» в домашнем матче первого раунда Кубка Стэнли (2:5).

39-летний россиянин открыл счет на 5-й минуте. Как сообщает пресс-служба лиги, 14 голов Малкина, которыми он открывал счет в матчах плей-офф за карьеру, обеспечили ему третье место в истории франшизы после Сидни Кросби (16) и Марио Лемье (18).

В Кубке Стэнли-2026 у Малкина 3 (2+1) очка в 3 матчах.

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