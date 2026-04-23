Генменеджер «Вашингтона» Патрик: «Наш кошелек полон, мы будем искать результативного форварда и защитников»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик отметил, что клуб готов к активным действиям на трансферном рынке в межсезонье.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ-2025/26 «Кэпиталз» заняли девятое место в Восточной конференции и не смогли отобраться в плей-офф.
«Мы будем искать результативного форварда, который усилит атакующую линию, а также будем искать игрока на правое крыло защиты», — цитирует Патрика RMNB.
Генменеджер отметил, что настроен оптимистично. По его словам, сейчас у «Вашингтона» очень выгодное положение.
«У нас есть драфт-пики. У нас есть перспективные игроки. Конечно, есть и те, кого мы не собираемся менять. Так что с этой точки зрения наш кошелек полон. Мы готовы воспользоваться нашими возможностями», — добавил он.
За «Вашингтон» выступает лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее Патрик заявил, что у команды есть планы на случай как ухода Овечкина, так и подписания нового контракта с ним.
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