Стали известны претенденты на «Селки Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила претендентов на «Селки Трофи».

На приз претендуют: Патрис Бержерон («Бостон»), Александр Барков («Флорида») и Марк Стоун («Вегас»).

В прошлом году обладателем награды стал Шон Кутюрье из «Филадельфии».

«Селки Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ. В голосовании будут принимать участие члены Ассоциации журналистов.