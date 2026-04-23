Макдэвид получил повреждение во втором матче с «Анахаймом»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил травму во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Анахайма».

В начале второго периода 29-летний канадец столкнулся с соперником и захромал. Хоккеист прихрамывая отправился на скамейку запасных, где держался за ногу.

В конце второй двадцатиминутки он вернулся на лед и допустил результативную ошибку при игре в большинстве — сделал неточную передачу на своей половине, что позволило Райану Полингу забить в меньшинстве.