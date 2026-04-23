Макдэвид получил повреждение во втором матче с «Анахаймом»
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил травму во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Анахайма».
В начале второго периода 29-летний канадец столкнулся с соперником и захромал. Хоккеист прихрамывая отправился на скамейку запасных, где держался за ногу.
В конце второй двадцатиминутки он вернулся на лед и допустил результативную ошибку при игре в большинстве — сделал неточную передачу на своей половине, что позволило Райану Полингу забить в меньшинстве.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|16
|12
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|14
|9
|5
|18
|3
|Вашингтон
|13
|8
|5
|16
|4
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|5
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|7
|Филадельфия
|16
|4
|12
|12
|8
|Коламбус
|12
|5
|7
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|11
|5
|23
|2
|Монреаль
|14
|9
|5
|20
|3
|Оттава
|16
|9
|7
|19
|4
|Тампа-Бэй
|13
|8
|5
|18
|5
|Флорида
|15
|8
|7
|18
|6
|Торонто
|16
|8
|8
|18
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|17
|8
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|16
|10
|6
|23
|2
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|3
|Юта
|15
|9
|6
|18
|4
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|15
|7
|Виннипег
|15
|4
|11
|11
|8
|Чикаго
|15
|4
|11
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|15
|11
|4
|24
|2
|Вегас
|16
|9
|7
|20
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|15
|7
|8
|15
|5
|Анахайм
|14
|6
|8
|13
|6
|Калгари
|14
|6
|8
|12
|7
|Лос-Анджелес
|13
|4
|9
|10
|8
|Ванкувер
|16
|3
|13
|7
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
|3.11
|03:00
|Флорида – Детройт
|3 : 5
|3.11
|03:00
|Бостон – Вегас
|3 : 2 Б
|3.11
|04:00
|Чикаго – Колорадо
|2 : 5
|3.11
|05:00
|Сан-Хосе – Калгари
|1 : 2
Новости