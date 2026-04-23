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23 апреля, 03:43

Мичков поучаствовал в массовой драке в матче «Филадельфии» с «Питтсбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент

В начале второго периода третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ «Филадельфия» — «Питтсбург» произошла массовая потасовка.

На 5-й минуте второго периода защитник «Пингвинз» Эрик Карлссон сделал подножку, спровоцировав драку, в которой поучаствовали 6 игроков «пингвинов» и 5 игроков «Флайерз», в том числе российский нападающий Матвей Мичков. Все получили по малому штрафу.

Форвард «Питтсбурга» Брайан Раст получил двойной малый штраф.

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Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
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