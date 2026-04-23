Мичков поучаствовал в массовой драке в матче «Филадельфии» с «Питтсбургом»

В начале второго периода третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ «Филадельфия» — «Питтсбург» произошла массовая потасовка.

На 5-й минуте второго периода защитник «Пингвинз» Эрик Карлссон сделал подножку, спровоцировав драку, в которой поучаствовали 6 игроков «пингвинов» и 5 игроков «Флайерз», в том числе российский нападающий Матвей Мичков. Все получили по малому штрафу.

Форвард «Питтсбурга» Брайан Раст получил двойной малый штраф.