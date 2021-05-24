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«Вашингтон» забил «Бостону» на 11-й секунде третьего периода. Видео

04:13
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Форвард «Вашингтона» Конор Шири отличился в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

Нападающий забросил шайбу на 11-й секунде третьего периода и сделал счет 1:2. Шири ассистировали Ти Джей Оши и Дмитрий Орлов.

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