«Вашингтон» забил «Бостону» на 11-й секунде третьего периода. Видео
04:13
Форвард «Вашингтона» Конор Шири отличился в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».
Нападающий забросил шайбу на 11-й секунде третьего периода и сделал счет 1:2. Шири ассистировали Ти Джей Оши и Дмитрий Орлов.
? CONOR SHEARY #ALLCAPS— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 24, 2021
2-1 #NHLBruins
? @USA_Network pic.twitter.com/lPDLmp3pgh
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