Матч года КХЛ-НХЛ 2026: главные звезды

Матч года с участием российских звезд КХЛ и НХЛ пройдет в субботу, 25 июля 2026 года. Игру примет «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. Билеты на мероприятие уже находятся в продаже.

В Матче года выступят российские хоккеисты, играющие в НХЛ, и игроки, выступающие в России. Среди участников уже заявлены Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачев. Также ключевыми участниками мероприятия называются Евгений Малкин и Илья Ковальчук.

Полные составы команд организаторы должны объявить ближе к дате проведения игры. Ожидается, что в Санкт-Петербурге зрители увидят ведущих российских игроков из-за океана и хоккеистов, выступающих в российских клубах.

Первый Матч года прошел в 2024 году и завершился вничью со счетом 8:8. В 2025 году команда российских игроков НХЛ обыграла сборную КХЛ со счетом 15:3.

Следить за новостями о составах команд, билетах и трансляции Матча года КХЛ — НХЛ 2026 можно в разделе хоккея на сайте «СЭ».