Матч года КХЛ-НХЛ 2026: главные звезды
Матч года с участием российских звезд КХЛ и НХЛ пройдет в субботу, 25 июля 2026 года. Игру примет «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.
Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. Билеты на мероприятие уже находятся в продаже.
В Матче года выступят российские хоккеисты, играющие в НХЛ, и игроки, выступающие в России. Среди участников уже заявлены Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачев. Также ключевыми участниками мероприятия называются Евгений Малкин и Илья Ковальчук.
Полные составы команд организаторы должны объявить ближе к дате проведения игры. Ожидается, что в Санкт-Петербурге зрители увидят ведущих российских игроков из-за океана и хоккеистов, выступающих в российских клубах.
Первый Матч года прошел в 2024 году и завершился вничью со счетом 8:8. В 2025 году команда российских игроков НХЛ обыграла сборную КХЛ со счетом 15:3.
Следить за новостями о составах команд, билетах и трансляции Матча года КХЛ — НХЛ 2026 можно в разделе хоккея на сайте «СЭ».
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