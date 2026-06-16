«Филадельфия» обменяла Эрссона и Андраэ в «Торонто» на вратаря Уолла и защитника Бенуа

«Филадельфия» и «Торонто» совершили обмен с участием нескольких хоккеистов, сообщает пресс-служба «Флайерз».

В результате сделки «Филадельфия» приобрела вратаря Джозефа Уолла и защитника Саймона Бенуа. В обратном направлении последовали голкипер Самуэль Эрссон и защитник Эмиль Андраэ. Также «Торонто» получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

По итогам сезона-2025/26 «Филадельфия» заняла восьмое место в Восточной конференции и уступила «Каролине» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли. «Торонто» стал 15-м в турнирной таблице «Востока» и не попал в плей-офф.