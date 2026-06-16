Матч года КХЛ-НХЛ 2026: кто примет участие из звезд НХЛ и КХЛ
Матч года 2026 с участием российских звезд НХЛ и КХЛ пройдет в субботу, 25 июля, на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Полные составы команд пока не объявлены. Организаторы сообщали, что окончательный список участников станет известен ближе к дате проведения игры. Сейчас среди уже заявленных звезд Матча года называются Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачев.
Также среди ключевых участников предстоящего хоккейного события ранее назывались Илья Ковальчук и Евгений Малкин.
Генеральными менеджерами команд Матча года 2026 назначены Илья Ковальчук и Сергей Федоров. Они будут заниматься формированием составов из российских хоккеистов НХЛ и КХЛ. Составы команд определят в ходе специального шоу-драфта.
Организаторы позиционируют Матч года как игру с участием лучших российских хоккеистов из-за океана и игроков, выступающих в России. Ожидается, что в Санкт-Петербурге зрители увидят как действующих звезд НХЛ, так и известных хоккеистов из российских клубов.
Матч года носит выставочный и благотворительный характер. В 2024 году первая игра завершилась вничью со счетом 8:8, а в 2025-м команда российских звезд НХЛ победила сборную КХЛ — 15:3.
Следить за новостями о составе участников, капитанах, формате шоу-драфта, трансляции и билетах на Матч года 2026 можно в разделе хоккея на сайте «СЭ».
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