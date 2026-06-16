Умер чемпион мира по хоккею 2003 года Кайл Колдер

Бывший нападающий сборной Канады Кайл Колдер скончался в возрасте 47 лет, сообщила в соцсетях дочь хоккеиста Мэдисон Колдер.

Экс-спортсмен умер в понедельник, 15 июня. В соцсетях команды «Лос-Анджелес Джуниорс Кингз», которую Колдер тренировал с 2018 по 2022 год, говорится, что канадец скончался после непродолжительной болезни.

Колдер выступал в НХЛ за «Чикаго», «Филадельфию», «Детройт», «Лос-Анджелес» и «Анахайм». Всего на его счету 590 матчей в лиге, в которых он набрал 294 (114+180) очка. В сезоне-2010/11 канадец играл за «Барыс» в КХЛ.

Колдер является чемпионом мира 2003 года в составе сборной Канады.