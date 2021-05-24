Самсонов пропустил третью шайбу в матче с «Бостоном». Видео
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Форвард «Бостона» Патрис Бержерон оформил дубль в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».
35-летний канадец забил на 53-й минуте встречи и сделал счет 3:1. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов пропустил третью шайбу после 17 бросков.
? PATRICE BERGERON — 2ND OF THE GAME— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 24, 2021
3-1 #NHLBruins
? @USA_Network pic.twitter.com/RJ91CWNseB
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