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Самсонов пропустил третью шайбу в матче с «Бостоном». Видео

04:32
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Форвард «Бостона» Патрис Бержерон оформил дубль в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

35-летний канадец забил на 53-й минуте встречи и сделал счет 3:1. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов пропустил третью шайбу после 17 бросков.

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