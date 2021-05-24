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Самсонов пропустил две шайбы от «Бостона» после 12 бросков по воротам

03:41
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Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов пропустил вторую шайбу в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона».

В составе «Брюинз» отличились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. При этом команда нанесла по воротам Самсонова 12 бросков.

Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона».

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