Лучшие ассистенты Кубка Стэнли-2026: Айкел опередил Марнера, Капризов вошел в топ-10

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел стал лучшим ассистентом плей-офф НХЛ в сезоне-2025/26. На его счету 20 результативных передач.

На один голевой пас отстал его одноклубник форвард Митч Марнер (19). Третье место заняли Джексон Блэйк («Каролина») и Лэйн Хатсон («Монреаль») — по 13 результативных передач.

В топ-10 попал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов — 11 голевых пасов.

15 июня «Каролина» обыграла «Вегас» (3:0) в шестом матче и одержала победу в финальной серии Кубка Стэнли (4-2).

Лучшие ассистенты Кубка Стэнли-2026:

1. Джек Айкел («Вегас») — 20 голевых пасов

2. Митч Марнер («Вегас») — 19 голевых пасов

3. Джексон Блэйк («Каролина») — 13 голевых пасов

4. Лэйн Хатсон («Монреаль») — 13 голевых пасов

5. Тэйлор Холл («Каролина») — 12 голевых пасов

6. Ши Теодор («Вегас») — 12 голевых пасов

7. Ник Сузуки («Монреаль») — 12 голевых пасов

8. Мартин Нечас («Колорадо») — 12 голевых пасов

9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 11 голевых пасов

10. Куинн Хьюз («Миннесота») — 11 голевых пасов