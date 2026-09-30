Экс-нападающий «Авангарда» Спунер завершил карьеру в 34 года

Бывший нападающий «Авангарда» Райан Спунер объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет, сообщает пресс-служба словацкой «Дуклы».

«Спасибо болельщикам «Дуклы» за поддержку и за то, как тепло меня приняли в Тренчине. Мне очень понравилось выступать за этот клуб, и я искренне верил, что сыграю еще один сезон. Завершить карьеру было для меня непростым решением, но я чувствую, что оно правильное. Еще раз спасибо клубу, партнерам по команде и болельщикам за все», — сказал Спунер.

В текущем сезоне канадец провел за «Дуклу» 5 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

В КХЛ Спунер выступал за минское «Динамо», «Автомобилист», «Авангард» и «Шанхай Дрэгонс». Всего в лиге форвард провел 378 матчей и набрал 300 (86+214) очков.

В НХЛ Спунер играл за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер». В 329 матчах регулярного чемпионата канадец набрал 169 (48+121) очков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max