Экс-нападающий «Авангарда» Спунер завершил карьеру в 34 года
Бывший нападающий «Авангарда» Райан Спунер объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет, сообщает пресс-служба словацкой «Дуклы».
«Спасибо болельщикам «Дуклы» за поддержку и за то, как тепло меня приняли в Тренчине. Мне очень понравилось выступать за этот клуб, и я искренне верил, что сыграю еще один сезон. Завершить карьеру было для меня непростым решением, но я чувствую, что оно правильное. Еще раз спасибо клубу, партнерам по команде и болельщикам за все», — сказал Спунер.
В текущем сезоне канадец провел за «Дуклу» 5 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
В КХЛ Спунер выступал за минское «Динамо», «Автомобилист», «Авангард» и «Шанхай Дрэгонс». Всего в лиге форвард провел 378 матчей и набрал 300 (86+214) очков.
В НХЛ Спунер играл за «Бостон», «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Ванкувер». В 329 матчах регулярного чемпионата канадец набрал 169 (48+121) очков.
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