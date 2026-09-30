«Шанхайские Драконы» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Шанхайские Драконы» и «Металлург» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 30 сентября. Матч пройдет на льду «СКА Арены» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Шанхайские Драконы» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на КХЛ ТВ, официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск». В Магнитогорске трансляция будет на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 21.30 по местному времени).

«Шанхайские Драконы» набрали 10 очков в 7 матчах и занимают 7-е место в Западной конференции. «Металлург» с 17 очками в 10 играх идет на 1-й строчке на «Востоке».

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.

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