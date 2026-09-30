Гусев близок к подписанию контракта с «Сочи»

По данным «СЭ», нападающий Никита Гусев близок к подписанию контракта с ХК «Сочи». Ранее форвард не договорился об условиях соглашения с московским «Динамо».

34-летний хоккеист находится в статусе свободного агента. В «Динамо» он провел последние три сезона. В сезоне-2025/26 на его счету 55 (17+38) очков в 66 матчах FONBET чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в 4 играх плей-офф.

Ранее Гусев выступал за СКА, «Флориду» и «Нью-Джерси». В НХЛ россиянин сыграл в 97 матчах и набрал 54 (17+37) очка.

В составе сборной России Гусев стал олимпийским чемпионом в 2018 году. Также на его счету серебро Олимпиады-2022, бронзовые награды чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

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