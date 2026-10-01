Райли Саттер: «Шанхай» не самая мастеровитая команда в КХЛ, но мы можем переработать любого соперника»
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Райли Саттер в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Металлургом» (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Насколько было важно для «Шанхая» одержать победу над «Металлургом» и забрать все матчи в домашней серии?
— Очень важно. Очевидно, «Металлург» — одна из лучших команд Лиги, и мы знали, что это будет хорошая проверка для нас. Сегодня на льду было очень весело. У нас было не так много домашних матчей в сентябре, так что мы очень рады, что смогли забрать все возможные очки. Игры на старте очень важны в регулярном чемпионате.
— Появляется ощущение, что теперь «Шанхаю» по силам обыграть любого соперника?
— У команды всегда должна быть уверенность в своих силах, но нужно оставаться приземленными. КХЛ — такая Лига, где каждый день может случиться что угодно. Все команды способны показывать высокий уровень.
— Вы пропустили месяц из-за травмы, но сейчас у вас 6 очков в 4 матчах. Как оцените свою игру и текущую форму?
— Есть положительные моменты, которые я могу взять на заметку, но я думаю, что в моей игре есть еще много аспектов, которые можно улучшить. Например, владение шайбой: я должен принимать решения быстрее и увереннее. Это очень важно. Кажется, что я еще не достиг своего максимума — во многом я обязан своим напарникам, которые помогают мне набирать очки.
— А есть ли то, что необходимо улучшить «Шанхаю», чтобы сохранить этот победный темп?
— Все то же владение шайбой. «Шанхай» — далеко не самая мастеровитая команда в КХЛ, но мы способны «переработать» соперника благодаря физической составляющей. Если мы будем работать над владением и передачами, то это еще больше усилит нашу игру.
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