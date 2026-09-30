ДоброFON и «Авангард» высадили 61 дерево в Омске

В минувшее межсезонье благотворительная программа ДоброFON и ХК «Авангард» запустили акцию «ДоброРоща» в рамках матчей FONBET Кубка Блинова. По условиям проекта каждая заброшенная шайба в ходе предсезонного турнира превращалась в посаженное дерево. Цель проекта — способствовать улучшению городской среды Омска и сохранению его экологии.

— Сажал ли деревья впервые? Нет. Делал это на даче: сажал не только деревья, но и цветы, картошку — все умею. В посадке деревьев сегодня важно хорошо присыпать землю, чтобы вода доходила до корней, а не просто стекала, так как у улицы есть небольшой наклон. Приятно, что сегодня мы здесь и делаем полезное дело, вносим вклад в жизнь города. Это хорошо для здоровья, чтобы в городе было больше зелени, — поделился эмоциями нападающий омичей Дмитрий Рашевский.

Фото ДоброFON

Всего на предсезонном турнире хоккеисты всех клубов забросили 61 шайбу — и теперь возле СКК имени Блинова появится роща из 61 черемухи. Символично, что спортивный комплекс открылся в марте этого года после масштабной реконструкции и теперь в посадке деревьев приняли участие хоккеисты «Авангарда».

— Приятная акция, хорошее дело. Я люблю, когда в городе много деревьев. Здорово, что приехали всей командой, это тоже сплачивает. Мы с Наилем Якуповым как раз говорили, что надо это дерево подписать, чтобы потом люди гуляли и видели, что эти деревья посадили Якупов и Окулов. Если говорить о своей даче, хотел бы посадить что-то хвойное. Выглядит красиво и дает много кислорода. Мне по душе хвойные деревья! — отметил нападающий «Авангарда» Константин Окулов.

— Первый раз сажал деревья, хороший опыт! Сначала делали неправильно, но нам дедушка-прохожий подсказал. Приятно, что сделали хорошее дело для города. В этом и заключается жизнь — сделать что-то важное, посадить дерево в том числе. Думаю, что в будущем посадил бы дуб. Мой отец, когда купил квартиру в Москве еще в 90-х, посадил дуб возле дома, и он до сих пор растет. Вырос до приличных размеров, ему около 30 лет. Я люблю такие акции: ты находишься в обществе, можешь выйти, помочь, пообщаться с болельщиками — это всегда хорошо! — заявил нападающий «Авангарда» Егор Афанасьев.

Фото ДоброFON

В церемонии открытия рощи также принял участие заместитель генерального директора FONBET Алексей Ягудин.

— Сегодня мы высадили 61 дерево — столько же, сколько шайб было заброшено на турнире. Рядом находится отреставрированный спортивно-развлекательный комплекс имени Виктора Блинова. И теперь здесь будет настоящая аллея добра. Хочется сказать, что каждому из нас нужно совершать добрые дела — не только в рамках какого-то проекта, а просто потому, что мы люди с душой и сердцем. И, как известно, добро победит любые жизненные трудности, — заявил Ягудин.

Стоит отметить, что это не первый благотворительный проект ДоброFON и «Авангарда», реализованный в рамках предсезонного Турнира имени Блинова. В 2024 году FONBET Кубок Блинова был посвящен борьбе с лейкемией. Тогда благотворительная программа ДоброFON направила 1 000 000 рублей в Омскую областную детскую клиническую больницу. Во время паводков в Омской области ДоброFON также направил около 5 миллионов рублей в Российский Красный Крест, который оказывал помощь пострадавшим.

Фото ДоброFON

Кроме того, совместно с клубом реализуется акция «Голевая передача», где за каждую заброшенную шайбу в течение сезона ДоброFON направляет средства на развитие детского адаптивного спорта в России.

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