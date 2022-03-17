ЦСКА — «Динамо»: все голы первого матча второго раунда плей-офф КХЛ

ЦСКА победил московское «Динамо» в стартовом матче второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов, Семен Панкратов и Антон Слепышев.

Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится 19 марта на «ЦСКА Арене».