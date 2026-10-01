Главный тренер «Трактора» Гордон: «Сошников ничего не сломал»

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:2) и рассказал о состоянии нападающего Никиты Сошникова.

— Очевидно, что у нас был очень плохой первый период. Соперник оказался более заряженным. Все перевернулось во втором периоде. Мы хорошо отыграли в защите и не давали «Спартаку» в равных составах совершать большой объем бросков. У соперника было много голевых моментов в формате «пять на три». Не могу не отметить наши спецбригады меньшинства и Хенрика Хаукеланда.

Хорошая новость заключается в том, что Никита Сошников не был госпитализирован в больницу. Он ничего себе не сломал из-за этого силового. Больше новостей мы получим завтра. Но я рад был видеть Никиту в раздевалке, — сказал Гордон.

В одном из эпизодов матча Сошников вел борьбу с Даниилом Орловым из «Спартака» и после небольшого толчка на полном ходу влетел в борт передней частью тела. 32-летнего игрока унесли со льда на носилках.

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