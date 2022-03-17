ЦСКА набирает невиданную мощь. Армейцы пока не проигрывают в плей-офф
Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. Запад. Первый матч
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Окулов — 4 (Каменев), 13:34 — 1:0. Якимов — 1 (Муранов, Тринеев), 32:55 — 1:1. Панкратов — 1 (Абрамов, Мингачев), 42:13 — 2:1. Слепышев — 2 (Карнаухов, Гилмор), 49:38 — 3:1. Шипачев — 2 (Клинкхаммер), 59:23 — 3:2.
Вратари: Федотов — Бочаров (58:33).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 39 (9+12+18) — 17 (4+6+7).
Судьи: Наумов, Фатеев.
17 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 4653 зрителя.
Счет в серии: 1-0.
Второй раунд Кубка Гагарина начался так, что до второй игры дня можно было не досидеть — «Трактор» и «Салават Юлаев» изрядно напоили зрителей снотворным. По сравнению с унылым хоккеем в Челябинске на «ЦСКА Арене» в Москве болельщики увидели игру уровня НХЛ. Особенно со стороны хозяев.
ЦСКА очень уверенно прошел «Локомотив», но это почему-то принято объяснять слабостью ярославцев. Конечно, «Локо» разочаровал, но и силу армейцев нельзя недооценивать. И в стартовом матче серии с «Динамо» ЦСКА ее показал. За первый период гости нанесли всего четыре броска, причем лишь один из них можно было назвать опасным. Не видно было главной звезды КХЛ Шипачева, а вот один из сильнейших нападающих армейцев Окулов отличился — его оставили одного в убойной позиции, и Константин тут же наказал соперника за это.
Давили армейцы и во втором периоде, ничего не позволяя ведущим звеньям соперника. Шанс динамовцев был в контратаке, и однажды им удалось воспользоваться этим: Муранов классно выдал передачу с разворота на Якимова, который в касание поразил ворота. Богдан получил место в составе после отъезда Петерссона и О'Делла и тут же оправдал доверие.
Кто начнет серию в воротах «Динамо», было чуть ли не главной интригой. И несмотря на шикарную игру ветерана Еременко, тренеры решили довериться в первом матче Бочарову. Иван не подвел, много раз спасал команду, но что он мог поделать, когда защитники в очередной раз привезли момент на свои ворота? Миронов почему-то не стал выбрасывать шайбу из зоны, его накрыл Мингачев, а Абрамов тут же нашел передачей свободного Панкратова.
Едва динамовцы оправились от пропущенного гола и пошли в атаку, как их надежды оборвал Антон Слепышев. Нападающий сборной России на Олимпиаде-2022 в очередной раз передал привет хейтерам.
Несмотря на отставание в две шайбы, динамовцы чуть было не сравняли счет на последней минуте! Клинкхаммер обокрал соперника, и Шипачев поразил дальний угол. После этого динамовцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, и после броска Войнова устроили невероятный трафик на пятаке. Но Линдбергу затолкать шайбу в ворота не удалось.
На протяжении всего матча ЦСКА не оставлял сомнений в своем превосходстве. Более чем двукратное преимущество по броскам, владение шайбой в чужой зоне, постоянное давление — армейцы выглядели настоящей машиной. И пока непонятно, что может противопоставить «Динамо».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 1
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|3 : 2