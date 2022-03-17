ЦСКА набирает невиданную мощь. Армейцы пока не проигрывают в плей-офф

В первом матче серии второго раунда красно-синие не оставили шансов «Динамо».

Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. Запад. Первый матч

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Окулов — 4 (Каменев), 13:34 — 1:0. Якимов — 1 (Муранов, Тринеев), 32:55 — 1:1. Панкратов — 1 (Абрамов, Мингачев), 42:13 — 2:1. Слепышев — 2 (Карнаухов, Гилмор), 49:38 — 3:1. Шипачев — 2 (Клинкхаммер), 59:23 — 3:2.

Вратари: Федотов — Бочаров (58:33).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (9+12+18) — 17 (4+6+7).

Судьи: Наумов, Фатеев.

17 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 4653 зрителя.

Счет в серии: 1-0.

Второй раунд Кубка Гагарина начался так, что до второй игры дня можно было не досидеть — «Трактор» и «Салават Юлаев» изрядно напоили зрителей снотворным. По сравнению с унылым хоккеем в Челябинске на «ЦСКА Арене» в Москве болельщики увидели игру уровня НХЛ. Особенно со стороны хозяев.

ЦСКА очень уверенно прошел «Локомотив», но это почему-то принято объяснять слабостью ярославцев. Конечно, «Локо» разочаровал, но и силу армейцев нельзя недооценивать. И в стартовом матче серии с «Динамо» ЦСКА ее показал. За первый период гости нанесли всего четыре броска, причем лишь один из них можно было назвать опасным. Не видно было главной звезды КХЛ Шипачева, а вот один из сильнейших нападающих армейцев Окулов отличился — его оставили одного в убойной позиции, и Константин тут же наказал соперника за это.

Давили армейцы и во втором периоде, ничего не позволяя ведущим звеньям соперника. Шанс динамовцев был в контратаке, и однажды им удалось воспользоваться этим: Муранов классно выдал передачу с разворота на Якимова, который в касание поразил ворота. Богдан получил место в составе после отъезда Петерссона и О'Делла и тут же оправдал доверие.

Кто начнет серию в воротах «Динамо», было чуть ли не главной интригой. И несмотря на шикарную игру ветерана Еременко, тренеры решили довериться в первом матче Бочарову. Иван не подвел, много раз спасал команду, но что он мог поделать, когда защитники в очередной раз привезли момент на свои ворота? Миронов почему-то не стал выбрасывать шайбу из зоны, его накрыл Мингачев, а Абрамов тут же нашел передачей свободного Панкратова.

Едва динамовцы оправились от пропущенного гола и пошли в атаку, как их надежды оборвал Антон Слепышев. Нападающий сборной России на Олимпиаде-2022 в очередной раз передал привет хейтерам.

Несмотря на отставание в две шайбы, динамовцы чуть было не сравняли счет на последней минуте! Клинкхаммер обокрал соперника, и Шипачев поразил дальний угол. После этого динамовцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, и после броска Войнова устроили невероятный трафик на пятаке. Но Линдбергу затолкать шайбу в ворота не удалось.