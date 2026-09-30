Главный тренер «Салавата» Козлов после поражения от «Сочи»: «Недооценки соперника не было»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:6).
— Очень много удалений. Дисциплина нас подвела, отсюда и такой результат.
Недооценки соперника не было. Усталость все равно накапливается. У нас это была третья игра на выезде. Сейчас только начало сезона, мы работаем над стабильностью.
Нехватка блокшотов связана не с плохой самоотверженностью. Когда ты играешь два раза в формате «три на пять» и очень много в большинстве, броски будут проходить.
То, что без Вязового в воротах «Салават» становится другой командой, — просто совпадение. Никита Богданов достойно сыграл. Была пара ключевых сэйвов, которыми он сохранил нас в игре.
Чем «Салавату» неудобен «Сочи»? Думаю, это просто место неудобное для нас, — сказал Козлов.
«Салават Юлаев» с 13 очками располагается на четвертой строчке таблицы Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|4 : 1
|2.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|2 : 4
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|3 : 0
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|4 : 5 ОТ
|2.10
|19:00
|Ак Барс – Трактор
|2 : 3
|2.10
|19:30
|Спартак – Металлург Мг
|0 : 2