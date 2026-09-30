Главный тренер «Салавата» Козлов после поражения от «Сочи»: «Недооценки соперника не было»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:6).

— Очень много удалений. Дисциплина нас подвела, отсюда и такой результат.

Недооценки соперника не было. Усталость все равно накапливается. У нас это была третья игра на выезде. Сейчас только начало сезона, мы работаем над стабильностью.

Нехватка блокшотов связана не с плохой самоотверженностью. Когда ты играешь два раза в формате «три на пять» и очень много в большинстве, броски будут проходить.

То, что без Вязового в воротах «Салават» становится другой командой, — просто совпадение. Никита Богданов достойно сыграл. Была пара ключевых сэйвов, которыми он сохранил нас в игре.

Чем «Салавату» неудобен «Сочи»? Думаю, это просто место неудобное для нас, — сказал Козлов.

«Салават Юлаев» с 13 очками располагается на четвертой строчке таблицы Восточной конференции.

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