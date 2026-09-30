Миронов — о серии поражений «Спартака»: «Нам нужно каждому покопаться в себе, играть от печки»

Защитник «Спартака» Андрей Миронов после домашнего матча FONBET чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:4) рассказал о причинах четырехматчевой серии поражений.

«Каждая игра разная, мы сами отдаем эти игры и дарим соперникам подарки. «Трактор» воспользовался возможностями сегодня и хорошо сыграл в меньшинстве в формате 5 на 3. Нам нужно каждому покопаться в себе, играть от печки, работать всем вместе», — заявил Миронов.

«Спартак» с 11 очками после 10 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 2 октября дома против «Металлурга».

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