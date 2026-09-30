«Спартак» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» и «Трактор» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 30 сентября. Матч пройдет на льду «Мегаспорта» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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30 сентября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Трактор

Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ», официальном сайте КХЛ и онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. В Челябинске трансляция будет на телеканале ОТВ (начало эфира — в 19.30 по местному времени).

«Спартак» набрал 11 очков в 9 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Трактор» с 6 очками в 8 играх идет на 11-й строчке в Восточной конференции.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.

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