«Спартак» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
«Спартак» и «Трактор» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 30 сентября. Матч пройдет на льду «Мегаспорта» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Трактор» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ», официальном сайте КХЛ и онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. В Челябинске трансляция будет на телеканале ОТВ (начало эфира — в 19.30 по местному времени).
«Спартак» набрал 11 очков в 9 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Трактор» с 6 очками в 8 играх идет на 11-й строчке в Восточной конференции.
ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.
КХЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, статистика команд и последние новости
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|10
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|11
|Сибирь
|10
|2
|8
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|- : -
|2.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|2.10
|19:00
|Ак Барс – Трактор
|- : -
|2.10
|19:30
|Спартак – Металлург Мг
|- : -