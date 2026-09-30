«Локомотив» — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» и «Сибирь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 30 сентября. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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30 сентября, 19:30. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Сибирь

Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на телеканале KHL Prime, официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск». В Ярославле трансляция будет на телеканале «Первый Ярославский», в Новосибирске — на телеканале ОТС (начало эфира — в 23.30 по местному времени).

«Локомотив» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает 1-е место в Западной конференции. «Сибирь» с 6 очками в 9 играх идет на 10-й строчке в Восточной конференции.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.

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