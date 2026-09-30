«Сочи» — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Сочи» и «Салават Юлаев» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в среду, 30 сентября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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30 сентября, 19:30. ДС Большой (Сочи) Сочи Салават Юлаев

Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск». В Башкортостане трансляция будет на телеканале БСТ (начало эфира — в 22.30 по местному времени).

«Сочи» набрало 2 очка в 9 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции. «Салават Юлаев» с 13 очками в 9 играх идет на 3-й строчке на «Востоке».

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.

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