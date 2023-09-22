Немировски: «Последние три игры «Сибирь» показывает тот хоккей, который мы хотим видеть»
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хорошая игра. Движение, давление, последние три игры мы играем чуть быстрее, чем в начале регулярки. Конечно, хочется играть еще лучше. Сегодня в начале игры пропустили гол и потом начали пропускать много моментов. Слишком много смотрели на шайбу, хорошо, что нас вратарь выручил в первые пять минут. Затем перехватили инициативу, много позитивных моментов было. Надо работать и добавлять еще. Многие игры мы начинаем хорошо, идем в давление, но пропускаем один момент — и гол. Да, последние три игры «Сибирь» показывает тот хоккей, который мы хотим видеть. На тренировках работаем над разными вещами, мы хотим играть вперед и быстро, без откатов, с быстрыми решениями на льду, с быстрым передвижением шайбы», — цитирует пресс-служба КХЛ Немировски.
«Авангард» набрал 10 очков в 7 матчах и идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Сибирь» располагается на 8-й строчке (9 очков в 8 матчах).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|9
|7
|2
|14
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|4
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|9
|3
|6
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Лада
|9
|5
|4
|11
|4
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|5
|Авангард
|7
|5
|2
|10
|6
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|7
|Трактор
|9
|4
|5
|9
|8
|Сибирь
|8
|4
|4
|9
|9
|Амур
|8
|3
|5
|8
|10
|Барыс
|8
|2
|6
|7
|11
|Адмирал
|7
|2
|5
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|22.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|22.09
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -