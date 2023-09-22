Немировски: «Последние три игры «Сибирь» показывает тот хоккей, который мы хотим видеть»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра. Движение, давление, последние три игры мы играем чуть быстрее, чем в начале регулярки. Конечно, хочется играть еще лучше. Сегодня в начале игры пропустили гол и потом начали пропускать много моментов. Слишком много смотрели на шайбу, хорошо, что нас вратарь выручил в первые пять минут. Затем перехватили инициативу, много позитивных моментов было. Надо работать и добавлять еще. Многие игры мы начинаем хорошо, идем в давление, но пропускаем один момент — и гол. Да, последние три игры «Сибирь» показывает тот хоккей, который мы хотим видеть. На тренировках работаем над разными вещами, мы хотим играть вперед и быстро, без откатов, с быстрыми решениями на льду, с быстрым передвижением шайбы», — цитирует пресс-служба КХЛ Немировски.

«Авангард» набрал 10 очков в 7 матчах и идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Сибирь» располагается на 8-й строчке (9 очков в 8 матчах).