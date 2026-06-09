КХЛ объявила об изменениях в правилах перед сезоном-2026/27

КХЛ сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступят в силу с сезона-2026/27. Нововведения затронут игровые эпизоды, связанные с пасом рукой, видеопросмотрами, действиями игроков с шайбой и ситуациями с потерей шлема.

Одним из ключевых изменений станет отмена остановки игры после передачи рукой на своей половине площадки, если партнер принимает шайбу до красной линии в той же зоне. При определении зоны будет учитываться место передачи и приема шайбы.

Также арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки.

Кроме того, при просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой или возможным наложением большого штрафа судьи смогут оценивать не только нарушение, но и возможную симуляцию со стороны пострадавшего хоккеиста.

Изменения коснутся и эпизодов со взятием ворот. Во время видеопросмотра на предмет пересечения шайбой линии ворот арбитры одновременно будут рассматривать возможную блокировку вратаря.

Еще одно нововведение запрещает игрокам зажимать шайбу в перчатке. Играть по ней разрешается только открытой ладонью.

Также лига изменила трактовку эпизодов с потерей шлема. Если хоккеист поднял шлем, надел его и продолжил игру, малый штраф за это нарушение назначаться не будет.

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