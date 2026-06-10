«Сибирь» представила тренерский штаб на новый сезон

«Сибирь» объявила, что тренерский штаб команды на сезон-2026/27 сформирован.

Главным тренером остался Ярослав Люзенков, с которым клуб в апреле подписал новый контракт сроком на три сезона.

Ассистентами Люзенкова будут Алексей Кривченков, Альберт Лещев и Дмитрий Субботин. Тренер вратарей — Егор Подомацкий. За физическую подготовку будет отвечать Дмитрий Попов, за функциональную и кондиционную подготовку — Ираклий Наскидашвили. Видеотренеры — Олег Куликов и Игнат Савенок.

Команду покинули тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко и видеотренер Никита Капкайкин.

В сезоне-2025/26 «Сибирь» заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а в первом раунде плей-офф уступила «Металлургу» в пяти матчах.

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