Скудра и Корешков вошли в тренерский штаб «Спартака»

Бывший главный тренер «Трактора» Петерис Скудра и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Корешков вошли в тренерский штаб «Спартака» на сезон-2026/27, сообщила пресс-служба московского клуба.

53-летний Скудра в КХЛ, помимо «Трактора», работал в «Северстали», «Сибири» и «Торпедо». В сезоне-2022/23 он стал чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны вместе с «Сарыаркой».

56-летний Корешков трижды становился обладателем Кубка Гагарина, работая в тренерских штабах «Металлурга» и ЦСКА. Также специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России, с которой выиграл чемпионат мира в 2011 году. Последним местом работы Корешкова был «Трактор» — в ноябре 2025 года специалист вошел в тренерский штаб команды, а с декабря 2025 года по май 2026 года был главным тренером челябинцев.

Пресс-служба «Спартака» отметила, что специалисты Евгений Перов, Сергей Климкович, Хассан Саид и Энтони Мур останутся помощниками главного тренера Алексея Жамнова в сезоне-2026/27.

В прошлом сезоне столичный клуб завершил FONBET чемпионат КХЛ на восьмом месте Западной конференции с 79 очками. В 1/8 Кубка Гагарина «Спартак» проиграл «Локомотиву» со счетом 1-4 в серии.

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