Шипачев о переходе в «Салават»: «Ждал предложения от минского «Динамо», но конкретики не было»

Нападающий Вадим Шипачев прокомментировал подписание контракта с «Салаватом Юлаевым».

9 июня уфимцы сообщили о подписании годичного контракта с 39-летним хоккеистом. По информации «СЭ», зарплата игрока в «Салавате» составит 30 миллионов рублей, также предусмотрен бонус 5 миллионов за определенное количество очков.

— Сначала я ждал предложения от минского «Динамо», но конкретики не было. После у меня уже было общение с менеджментом «Салавата Юлаева». Также я пообщался с главным тренером Виктором Николаевичем Козловым: обсудили игровые моменты, мою роль и какую пользу могу принести клубу — мне этот разговор очень понравился. Так что решение о подписании контракта с «Салаватом» далось легко, — приводит слова Шипачева пресс-служба уфимского клуба.

Шипачев провел в минском «Динамо» последние два сезона. Ранее в своей карьере Шипачев также играл за «Ак Барс», московское «Динамо», СКА и «Северсталь». Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина, олимпийским чемпионом и чемпионом мира.

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