«Локомотив» повторил контрактное предложение Александру Волкову

«Локомотив» повторил контрактное предложение ограниченно свободному агенту Александру Волкову, сообщает пресс-служба КХЛ.

6 июня сообщалось, что 23-летний нападающий принял предложение «Торпедо». В течение семи дней ярославцы могли повторить предложение, чтобы сохранить хоккеиста.

Волков в сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ провел 36 матчей и набрал 10 (4+6) очков. В Кубке Гагарина-2026 на его счету 3 матча и 1 результативная передача.

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