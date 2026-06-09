«Сочи» обменял права на голкипера Самсонова в «Металлург»

«Сочи» обменял права на вратаря Илью Самсонова в «Металлург», сообщает пресс-служба КХЛ.

9 июня стало известно, что 29-летний голкипер по собственной инициативе расторг контракт с сочинцами. Права на него сохранялись у «Сочи». В итоге клуб обменял права на хоккеиста в «Металлург» на денежную компенсацию.

Самсонов выступал за «Сочи» с ноября 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, отбил 90 процентов бросков и показал коэффициент надежности 3,35.

Ранее Самсонов играл за «Металлург», «Вашингтон», «Торонто» и «Вегас».

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