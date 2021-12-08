Тренер российских гандболисток Бодниева рассказала, чего ждет от матча с Францией

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева после победы над Сербией на чемпионате мира отметила, что россиянки сыграли неидеально в атаке.

«Мы ожидали, что игра будет трудной. Сегодня мы были неидеальны в атаке, но очень здорово действовали в защите и в контратаках. Теперь мы сконцентрированы на следующих соперниках.

Чего мы ждем в следующем раунде от соперников? Франция сохранила олимпийский состав, поэтому слова здесь излишни. Мы ждем очень тяжелой игры с олимпийскими чемпионками. У Черногории ряд игроков не смогли участвовать в турнире; поэтому их команда в некотором роде ослаблена. Словения может преподнести сюрприз в игре с каждым соперником.

Задача выйти в полуфинал по-прежнему звучит амбициозно? Да!" - отметила Бодниева.