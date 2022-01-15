«Разбирали с тренером, куда бросают соперники». Вратарь сборной России по гандболу — об отбитом пенальти на ЧЕ

Андрей Верещагин — о подготовке к важному матчу Евро-2022 с Норвегией, отбитом пенальти в первом же в карьере матче на таком уровне и о том, встречал ли в Перми «реальных пацанов».

Сборная России, взяв два очка в стартовой игре чемпионата Европы против Литвы, готовится к серьезному испытанию — во втором туре ей предстоит встреча с грозной командой Норвегии. В пятницу россияне предпочли провести тренировку в тренажерном зале, где работали около часа. Причем выбранное место оказалось крайне атмосферным — настоящая «качалка» в одном из спальных районов Кошице, с плакатами бодибилдеров на стенах и видавшим виды оборудованием. Нашелся даже журнал с юным Арнольдом Шварценеггером на обложке.

В составе команды Велимира Петковича много дебютантов. Сразу шесть игроков накануне провели первые в карьере матчи на чемпионатах Европы. Один из них — голкипер Андрей Верещагин. Для 24-летнего игрока последние полгода были очень насыщенными. Летом он перешел в стан «Пермских медведей» и впервые побывал в тренировочном лагере сборной, осенью дебютировал в товарищеских матчах с Белоруссией, в недавних контрольных встречах с Хорватией забил гол. А едва выйдя на площадку на Евро, отбил семиметровый.

— Первую половину игры с Литвой мы провели достаточно хорошо, сделали большой отрыв, вели 5-6 мячей, — сказал Верещагин в интервью «СЭ». — А во втором немного расслабились. Да еще и судьи, мне кажется, порой свистели в пользу догоняющих. В итоге дело дошло до того, что за пять секунд до конца разрыв оказался всего в один мяч. Хорошо, что выиграли, но тренер был недоволен. Сегодня разбирали видео, акцент был сделан на втором тайме. Посмотрели на свои ошибки и надеемся, что с Норвегией их уже не допустим.

С Литвой во втором тайме что-то пошло не по плану

— Вашим первым действием на Евро стал отбитый пенальти. По ощущениям, удалось попасть в такую сложную игру?

— Сначала я вышел специально на пенальти в середине второго тайма. До этого мы специально разбирали с нашим тренером вратарей, куда бросают соперники. Послушал его, посмотрели видео, и получилось отразить бросок. Затем я вышел за пять минут до конца, и уже не так хорошо. Просидел почти весь матч на скамейке, и не успел поймать игровой ритм.

— С Хорватией вы первым же касанием забили в пустые ворота, сейчас отбили пенальти. Есть какой-то секрет? Вас уже можно называть королем дебютов.

— Я бы так не сказал (улыбается). Пока это всего два матча, и королем дебютов себя не считаю. Посмотрим, как дальше все будет складываться.

— Норвегия — самый серьезный соперник на первом этапе, фаворит подгруппы в Кошице. Как настраиваетесь, успели посмотреть их матч со Словакией?

— Да, немного удалось увидеть. Более подробно будем разбирать позже. Будем с тренером вратарей смотреть, кто как бросает. Конечно, Норвегия фаворит, но настраиваемся на них так же, как на любого другого соперника. Выйдем и будем биться за победу.

— Разбирают обычно самых опасных оппонентов, а у Норвегии в первом матче отличились 13 из 14 полевых. Как быть в таком случае?

— Они вчера во втором тайме вели уже много, поэтому дали поиграть резервистам. Мы, конечно, делаем акцент на стартовый состав, семь-восемь основных игроков.

— Лучшего бомбардира сборной Норвегии Сандера Сагосена изучаете отдельно?

— Ему чуть больше внимания уделим, потому что он больше всех и бросает.

— Норвежцы, такое ощущение, после перерыва не выкладывались на полную и экономили силы. У сборной России была такая же задача?

— Когда вели в первом тайме, так и думали. Но потом что-то пошло не по плану, и не получилось сделать, как хотелось.

Теплые вещи в Перми очень пригодились

— Какие пока впечатления от турнира?

— Самые положительные, для меня это первый турнир за сборную. Арена очень хорошая, отель тоже, все условия просто шикарные.

— Приглашение в сборную в нынешнем сезоне стало неожиданностью?

— После того, как побывал на летнем сборе, уже понимал, что я на карандаше у главного тренера. Работал и делал все, чтобы попасть в команду.

— У нас есть твердый первый номер Виктор Киреев. Иногда считается, что вратарям некомфортно ощущать себя дублерами. У вас с этим как?

— Не скажу, что мне некомфортно. Главное — не выходить только на пару минут. Хочется получать больше игрового времени.

— Вы летом стали игроком «Пермских медведей». Как оцените первую часть сезона в новой команде?

— В клубе все хорошо. Ребята с самого начала шикарно встретили, сразу влился в коллектив. Как видите, мы пока идем на третьем месте, считаю, это очень достойно. Декабрь был очень тяжелым, мы провели четыре встречи с ЦСКА, «Чеховскими медведями», «Невой» и «СГАУ-Саратовом» — лидерами нашего чемпионата. И у чеховцев с петербуржцами даже удалось выиграть, а вот на Саратов сил не хватило. Мои лучшие матчи сезона? Я несколько игр пропустил из-за травмы. Наверное, последние — со «СГАУ-Саратов» неплохо провел первый тайм, с «Чеховскими медведями». Мы играем за клуб по тайму.

Андрей Верещагин (справа). rushandball.ru

— Как вам Пермь, видели там «реальных пацанов»?

— Нет, пока не встречал. А город очень хороший, чистый, мне нравится. Знал, что там очень холодно зимой и подготовился, взял побольше теплых вещей. Очень сильно пригодились.

Матч Россия — Норвегия пройдет в Кошице в субботу, 15 января, начало игры в 22.30 по московскому времени.