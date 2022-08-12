ФИФА перенесла начало ЧМ-2022. Все из-за проблем с матчем-открытия

Решили поддержать традицию.

Что случилось?

ФИФА перенесла старт чемпионата мира-2022, который должен пройти в ноябре-декабре в Катаре. Правда, всего на один день — с 21-го на 20-е ноября. Завершится же турнир, как и было запланировано, 18 декабря.

Собственно, существенное изменение всего одно: игра Катар — Эквадор, которая должна была пройти 21-го ноября, перенесена на день раньше.

Изначально расписание первого игрового дня (21 ноября) выглядело так:

13.00 Сенегал — Нидерланды

16.00 Англия — Иран

19.00 Катар — Эквадор

22.00 США — Уэльс.

Теперь, после решения ФИФА о переносе, оно выглядит следующим образом:

20 ноября

19.00 Катар — Эквадор

21 ноября

16.00 Англия — Иран

19.00 Сенегал — Нидерланды

22.00 США — Уэльс.

То есть сдвинулось еще и начало матча Сенегал — Нидерланды — вместо 13.00 он начнется в 19.00. Но здесь все будут, видимо, только рады — не придется находиться на стадионе в полуденную жару. Да, внутри арен очень комфортно благодаря системам охлаждения воздуха, но за их пределами палящее солнце никто не отменял.

В чем причина переноса?

В релизе, опубликованном на официальном сайте ФИФА, говорится о том, что таким образом организация хочет продлить длящуюся уже не один турнир традицию, согласно которой чемпионат мира открывается матчем либо с участием сборной-хозяйки, либо действующего победителя. А перед стартовым свистком проходит торжественная церемония.

Сейчас же получалось, что матч-открытия, где должна играть сборная Катара, шел бы под номером три. Понятно, что ничто не мешало провести красочную церемонию с шоу и официальными речами до этой игры, тем более на чемпионатах мира она куда проще и короче, чем на Олимпиадах, и обычно длится около 30 минут, но в ФИФА посчитали, что это будет неправильно.

Официальный мяч ЧМ-2022. Фото AFP

Как к этому относиться?

По большому счету, ничего экстраординарного не произошло. ФИФА в официальном релизе заявляет, что «решение было принято после оценки соревновательных и оперативных последствий, а также после тщательных консультаций и соглашения с ключевыми заинтересованными сторонами и принимающей страной».

Там же говорится, что приобретенные билеты на матчи Катар — Эквадор и Сенегал — Нидерланды остаются действительными, несмотря на новые дату/время.

Действительно, стоит согласиться с ФИФА — перенос матча на день раньше вряд ли даст какое-то преимущество Катару и Эквадору или же их соперникам по группе — Сенегалу и Нидерландам. Организационные вопросы с крупнейшими телевещателями тоже наверняка были решены.

Национальный стадион Лусаил в Катаре. Фото AFP

Единственные возможные пострадавшие в этой ситуации — те болельщики, кто собирался на матч Катар — Эквадор и уже оплатил авиабилеты и проживание с расчетом на то, что игра состоится 21 ноября, и которым теперь придется все это перебронировать.

Очевидно, факт переноса старта турнира на один день не слишком существенен, хотя и наверняка попадет в топы новостных лент. Однако вызывает удивление, что ФИФА не предусмотрела все это до жеребьевки финального турнира и не составила расписание соответствующим образом, или же еще раньше — при разработке макета календаря, а решила все переиграть за три месяца до старта ЧМ.