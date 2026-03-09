Сборная Ирака попросила перенести стыковой матч на ЧМ из-за ситуации в Иране

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд обратился в ФИФА с просьбой перенести межконтинентальный стыковой матч за выход на чемпионат мира 2026 года из-за ситуации в Иране.

В конце марта иракская команда должна сыграть в Мексике против победителя матча Боливия — Суринам.

«Нам нужна лучшая команда для самого важного матча в истории страны за последние 40 лет, — сказал Арнольд Reuters. — Сейчас, когда аэропорт закрыт, мы прилагаем все усилия, чтобы найти альтернативу, как добраться в Мексику. На мой взгляд, если бы ФИФА отложила игру, у нас было бы время как следует подготовиться».

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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