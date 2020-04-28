В ФИФА разочарованы, что суд о проведении ЧМ-2006 в Германии не состоится

На официальном сайте ФИФА опубликовано заявление в связи с информацией о том, что суд о проведении ЧМ-2006 в Германии не состоится. Дело о мошенничестве при получении права на поведение турнира было прекращено в связи с истечением срока давности.

«ФИФА глубоко разочарована тем, что судебное разбирательство, связанное с чемпионатом мира по футболу 2006 года в Германии не состоится в связи с истечением срока давности, — говорится в сообщении. — «ФИФА глубоко разочарована тем, что судебное разбирательство, связанное с чемпионатом мира по футболу 2006 года в Германии не состоится в связи с истечением срока давности, — говорится в сообщении. — Мы надеемся, что правда о выплате 10 миллионов швейцарских франков однажды станет известна, и что те, кто совершил противоправные действия, будут должным образом наказаны, если не в Швейцарии, то, возможно, где-то еще. Для ФИФА это дело, безусловно, не закончено, поскольку мы не можем принять и не примем то, что 10 миллионов швейцарских франков выплачиваются со счета ФИФА без веской причины. Хоть это произошло много лет назад и было характерно для старой ФИФА, независимый Комитет по этике ФИФА продолжит расследование по этому и другим подобным вопросам».

Ранее по этому делу проходили бывшие функционеры Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах, Тео Цванцигер и Хорст Шмидт. Их обвинили в том, что они утаили истинные причины выплаты указанной в заявлении суммы.