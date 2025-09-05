Сборные Украины и Франции сыграют в групповом этапе отбора на чемпионат мира 2026 в пятницу, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Вроцлав» в Вроцлаве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи Украина — Франция будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okkо по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

05 сентября 2025, 21:45. Городской (Вроцлав)

Ответная игра запланирована на 13 ноября во Франции.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.