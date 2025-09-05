Сборные Италии и Эстонии встретятся в рамках группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в пятницу, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Италия — Эстония будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

05 сентября 2025, 21:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

Ответная игра запланирована на 11 октября в Эстонии.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.