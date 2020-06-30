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Супергол мегаталанта из Англии на чемпионате мира-1998

30 июня 2020, 17:10
Гол Майкла Оуэна. Фото The Telegraph
Гол Майкла Оуэна. Фото The Telegraph
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22 года назад состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира-1998, в котором сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Англии (2:2 — в основное время). Встреча запомнилась шедевральным голом талантливого нападающего англичан Майкла Оуэна, которому на тот момент было 18 лет.

В 2001 году Оуэн выиграл «Золотой мяч». Форвард прославился своей травматичностью. Он играл за «Ливерпуль», «Реал», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити». За сборную Англии он провел 89 матчей, в которых забил 40 голов.

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