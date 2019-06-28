21:55 | Футбол — Чемпионат мира

Ровно 25 лет назад россиянин сделал единственный пента-трик в истории чемпионатов мира. Помните, кто им был?

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Официальный Твиттер ФИФА напомнил о годовщине легендарного матча чемпионата мира-1994 Россия - Камерун (6:1). В этой игре было установлено два рекорда, которые до сих пор не были побиты.

Единственный мяч в составе сборной Камеруна забил Роже Милла, став в 42 года самым возрастным голеадором в истории мировых первенств.

За сборную России пять голов провел Олег Саленко. Нападающий испанского "Логроньеса" остается единственным в истории футболистом, сделавшим пента-трик в матче финальной стадии ЧМ.

Саленко разделил титул лучшего бомбардира ЧМ-1994 с болгарином Христо Стоичковым. На счету обоих футболистов по 6 голов (еще один Саленко забил в игре со Швецией - 1:3). При этом болгарин провел 7 игр, а россиянин - только три, поскольку Россия не вышла из группы.

Примечательно, что эта игра стала для Саленко последней в составе национальной команды. После ЧМ-1994 сборную России возглавил Олег Романцев, а форвард перешел в "Валенсию", где не смог закрепиться в основе.

 

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