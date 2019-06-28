Ровно 25 лет назад россиянин сделал единственный пента-трик в истории чемпионатов мира. Помните, кто им был?

Официальный Твиттер ФИФА напомнил о годовщине легендарного матча чемпионата мира-1994 Россия - Камерун (6:1). В этой игре было установлено два рекорда, которые до сих пор не были побиты.

Единственный мяч в составе сборной Камеруна забил Роже Милла, став в 42 года самым возрастным голеадором в истории мировых первенств.

За сборную России пять голов провел Олег Саленко. Нападающий испанского "Логроньеса" остается единственным в истории футболистом, сделавшим пента-трик в матче финальной стадии ЧМ.

Record-breaker No1.

🇷🇺Oleg Salenko becomes the first player to score five in one #WorldCup match! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️



Record-breaker No2.

🇨🇲Roger Milla becomes the World Cup's oldest ever scorer aged 42! 👏



And both in the same game 25 years ago #OnThisDay! 🤯 pic.twitter.com/HOdzFfy0Ah — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 28 июня 2019 г.

Саленко разделил титул лучшего бомбардира ЧМ-1994 с болгарином Христо Стоичковым. На счету обоих футболистов по 6 голов (еще один Саленко забил в игре со Швецией - 1:3). При этом болгарин провел 7 игр, а россиянин - только три, поскольку Россия не вышла из группы.

Примечательно, что эта игра стала для Саленко последней в составе национальной команды. После ЧМ-1994 сборную России возглавил Олег Романцев, а форвард перешел в "Валенсию", где не смог закрепиться в основе.