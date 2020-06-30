18 лет назад сборная Бразилии в финальном матче чемпионата мира-2002 обыграла Германию — 2:0. Жилберто Силва поделился воспоминаниями об игре нападающего Роналдо. Он стал лучшим бомбардиром.

— Было здорово, что Роналдо смог сыграть на том турнире. Потрясающая игра. Господи, какая же ужасная у него была прическа, — цитирует Жилберто пресс-служба ФИФА.

Роналдо на турнире побрился налысо, но оставил кусок волос спереди. Впоследствии он рассказал, что так хотел отвлечь болельщиков и журналистов от обсуждения его травм.