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«Потрясаюшая игра, но ужасная прическа». Жилберто Силва — о Роналдо на чемпионате мира-2002

30 июня 2020, 21:15
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18 лет назад сборная Бразилии в финальном матче чемпионата мира-2002 обыграла Германию — 2:0. Жилберто Силва поделился воспоминаниями об игре нападающего Роналдо. Он стал лучшим бомбардиром.

— Было здорово, что Роналдо смог сыграть на том турнире. Потрясающая игра. Господи, какая же ужасная у него была прическа, — цитирует Жилберто пресс-служба ФИФА.

Роналдо на турнире побрился налысо, но оставил кусок волос спереди. Впоследствии он рассказал, что так хотел отвлечь болельщиков и журналистов от обсуждения его травм.

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